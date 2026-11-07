Volkswagen a pus 100 de oi la treabă. Acestea pasc sub 31.000 de panouri solare, într-o fabrică cu 630 de roboți

La uzina din Września, Polonia, o turmă de 100 de oi ține iarba scurtă sub panourile unui parc fotovoltaic de 27 de hectare. Soluția înlocuiește utilajele de tuns iarba, iar cercetătorii urmăresc cum se comportă animalele.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗