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Economie

Volkswagen a pus 100 de oi la treabă. Acestea pasc sub 31.000 de panouri solare, într-o fabrică cu 630 de roboți

r Scris de redacția jurnalul
Volkswagen a pus 100 de oi la treabă. Acestea pasc sub 31.000 de panouri solare, într-o fabrică cu 630 de roboți
Aosom
La uzina din Września, Polonia, o turmă de 100 de oi ține iarba scurtă sub panourile unui parc fotovoltaic de 27 de hectare. Soluția înlocuiește utilajele de tuns iarba, iar cercetătorii urmăresc cum se comportă animalele.

Sursa: Jurnalul Ro

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