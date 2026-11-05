Volumele îmbuteliatorului Coca-Cola în România au intrat din nou pe minus în T3. Zoran Bogdanovic, CEO al Coca-Cola HBC: „Vedem în România un tipar similar cu cel din Ungaria, după câţiva ani de schimbări schimbări fiscale şi legislative”

Coca-Cola HBC România, cel mai mare îmbuteliator local de băuturi răcoritoare, a înregistrat în trimestrul al III-lea din 2026 o scădere a volumelor de 1 - 4% (low single digits) faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, „pe fondul unui climat de consum care rămâne dificil”, arată cel mai recent raport al grupului Coca-Cola HBC. Evoluţia vine după ce, în primul semestru, volumele reveniseră pe plus, după trei ani consecutivi de scăderi.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗