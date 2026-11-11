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Economie

Vrei o livadă bogată? Acești pomi fructiferi se plantează în noiembrie și au șanse mari să prindă rădăcini înainte de iarnă

m Scris de maria anghel
Vrei o livadă bogată? Acești pomi fructiferi se plantează în noiembrie și au șanse mari să prindă rădăcini înainte de iarnă
Aosom
Noiembrie nu înseamnă că lucrările din grădină au luat sfârșit. Dimpotrivă, pentru cei care își doresc o livadă sănătoasă și pomi fructiferi viguroși, această lună poate fi una dintre cele mai potrivite perioade pentru plantare, deoarece solul păstrează încă o parte din căldura acumulată.

Sursa: Click

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