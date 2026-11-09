Warren Buffett are o singură regulă pentru a supraviețui unei prăbușiri bursiere. Istoria spune că el nu a greșit niciodată

A fost o săptămână plină de fluctuații pentru piața bursieră de la New York, Statele Unite, înregistrându-se o prăbușire de aproximativ 2.500 de miliarde de dolari din valoarea de piață. Indicele Nasdaq Composite a intrat oficial în teritoriul corecției după ce a scăzut cu peste 10% față de vârful din octombrie, în timp ce SP 500 și Dow Jones Industrial Average au scăzut cu aproximativ 6%, respectiv 5%. Cu toate acestea, investitorii trebuie să reflecteze asupra regulii ...

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