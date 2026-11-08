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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Waze, interzisă angajaților statului într-o țară întreagă. De ce consideră autoritățile că aplicația ar putea fi periculoasă

v Scris de vlad ionescu
Waze, interzisă angajaților statului într-o țară întreagă. De ce consideră autoritățile că aplicația ar putea fi periculoasă
Aosom
Funcționarii publici din Malaezia nu mai au voie să folosească Waze, una dintre cele mai cunoscute aplicații de navigație din lume. Guvernul a introdus interdicția invocând posibile riscuri pentru securitatea datelor, pe fondul preocupărilor legate de originile israeliene ale aplicației.

Sursa: Ziare

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