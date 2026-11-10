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Economie

Waze va avertiza șoferii când se apropie de un biciclist. Noua funcție folosește dispozitivele Garmin

v Scris de vlad ionescu
Waze va avertiza șoferii când se apropie de un biciclist. Noua funcție folosește dispozitivele Garmin
Aosom
Șoferii care folosesc Waze vor putea primi avertizări atunci când se apropie de un biciclist aflat pe traseul lor. Noua funcție este rezultatul unei colaborări cu Garmin și permite afișarea poziției cicliștilor direct în aplicația de navigație, pentru a reduce riscul accidentelor în trafic.

Sursa: Ziare

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