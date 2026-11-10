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Economie

WB Group, cel mai mare grup privat de apărare din Polonia, cunoscut pentru dronele testate în Ucraina, pregăteşte listarea la Varşovia la o evaluare de peste 30 mld. zloţi, adică 7 miliarde de euro. La Bucureşti, linişte pe IPO-uri. Momentan

l Scris de liviu popescu
WB Group, cel mai mare grup privat de apărare din Polonia, cunoscut pentru dronele testate în Ucraina, pregăteşte listarea la Varşovia la o evaluare de peste 30 mld. zloţi, adică 7 miliarde de euro. La Bucureşti, linişte pe IPO-uri. Momentan
Aosom
Acţionarii WB Group, cel mai mare grup privat de apărare din Polonia, au convenit listarea la Bursa de la Varşovia (GPW) şi caută bănci de investiţii, scrie cotidianul polonez Parkiet. Debutul ar putea avea loc până în iunie 2027. J.P. Morgan şi Morgan Stanley sunt printre băncile interesate de mandat.

Sursa: Zf Ro

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