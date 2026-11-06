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Economie

WOOD & Company estimează că profitul Hidroelectrica va creşte cu 74% în 2027, la 5,7 mld. lei, după seceta din acest an, şi majorează preţul-ţintă cu 21%, la 139,9 lei pe acţiune

l Scris de liviu popescu
WOOD & Company estimează că profitul Hidroelectrica va creşte cu 74% în 2027, la 5,7 mld. lei, după seceta din acest an, şi majorează preţul-ţintă cu 21%, la 139,9 lei pe acţiune
Aosom
Profitul net al Hidroelectrica ar putea creşte cu 74% în 2027, la 5,7 mld. lei (1,1 mld. euro), pe fondul revenirii producţiei hidro şi al preţurilor...

Sursa: Zf Ro

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