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Economie

Zborurile DAN AIR din Bacău vor fi mutate la București. Ce opțiuni au pasagerii care și-au cumpărat deja bilete

a Scris de afrodita cicovschi
Zborurile DAN AIR din Bacău vor fi mutate la București. Ce opțiuni au pasagerii care și-au cumpărat deja bilete
Aosom
DAN AIR își mută temporar toate zborurile de pe Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București. Decizia a fost anunțată miercuri, 4 noiembrie 2026, pe fondul unui conflict între compania aeriană și conducerea aeroportului băcăuan.

Sursa: Adevarul

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