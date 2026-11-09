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Economie

Zece zile fără prefect la Iași: PSD ar putea pierde postul în favoarea PNL

a Scris de alex andrei
Zece zile fără prefect la Iași: PSD ar putea pierde postul în favoarea PNL
Aosom
Județul Iași trece printr-o situație fără precedent la nivelul conducerii Prefecturii: prefectul și subprefectul au fost demiși, dar guvernul nu a numit încă înlocuitori. De zece zile, instituția este condusă de un secretar general interimar cu atribuții limitate.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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