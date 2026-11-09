Zece zile fără prefect la Iași: PSD ar putea pierde postul în favoarea PNL

Județul Iași trece printr-o situație fără precedent la nivelul conducerii Prefecturii: prefectul și subprefectul au fost demiși, dar guvernul nu a numit încă înlocuitori. De zece zile, instituția este condusă de un secretar general interimar cu atribuții limitate.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗