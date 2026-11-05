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Economie

Zeci de mii de zboruri au fost anulate sau întârziate într-o singură lună. Dronele ucrainene au paralizat aeroporturile din Rusia

a Scris de alexandru rotaru
Zeci de mii de zboruri au fost anulate sau întârziate într-o singură lună. Dronele ucrainene au paralizat aeroporturile din Rusia
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Din cauza închiderii aeroporturilor rusești provocate de raidurile cu drone, în luna octombrie au fost întârziate sau anulate aproape 34.000 de zboruri, conform calculelor efectuate de Aviatorshchina pe baza datelor de pe panourile de afișaj ale aeroporturilor.

Sursa: Digi24

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