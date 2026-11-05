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Economie

Zeci de noi gospodării din Cluj beneficiază de apă potabilă. Investiție de 3,6 mil. lei

s Scris de sergiu vlăgea
Zeci de noi gospodării din Cluj beneficiază de apă potabilă. Investiție de 3,6 mil. lei
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Au fost finalizate și recepționate lucrările de extindere a rețelei de apă în patru localități din comuna Geaca. Satele Geaca, Legii, Sucutard și Puini beneficiază de apă potabilă de calitate.

Sursa: Ziua De Cluj

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