ZF 28 de ani. 20 de ani de UE. Adelina Badea, Mobexpert: Pariul Mobexpert este să rămână un brand românesc de referinţă pentru locuire şi să-şi ducă mai departe expertiza într-o piaţă europeană în continuă schimbare

Mobexpert, unul dintre cele mai puternice branduri româneşti, cu o istorie de 33 de ani şi-a ghidat drumul pe un principiu de dezvoltare a unui business românesc integrat: cu producţie proprie, retail, logistică şi o relaţie directă cu clientul.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗