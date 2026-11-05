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Economie

ZF 28 de ani. 20 de ani de UE. Adelina Badea, Mobexpert: Pariul Mobexpert este să rămână un brand românesc de referinţă pentru locuire şi să-şi ducă mai departe expertiza într-o piaţă europeană în continuă schimbare

m Scris de mădălina dediu panaete
ZF 28 de ani. 20 de ani de UE. Adelina Badea, Mobexpert: Pariul Mobexpert este să rămână un brand românesc de referinţă pentru locuire şi să-şi ducă mai departe expertiza într-o piaţă europeană în continuă schimbare
Aosom
Mobexpert, unul dintre cele mai puternice branduri româneşti, cu o istorie de 33 de ani şi-a ghidat drumul pe un principiu de dezvoltare a unui business românesc integrat: cu producţie proprie, retail, logistică şi o relaţie directă cu clientul.

Sursa: Zf Ro

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