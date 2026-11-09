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Economie

ZF 28 de ani. 20 de ani de UE. Alexandru Dobre, TradeVille: Am crezut în piaţa de capital românească atunci când abia se forma, aşa că istoria noastră se suprapune aproape perfect cu cea a Ziarului Financiar

m Scris de marinela nicolae
ZF 28 de ani. 20 de ani de UE. Alexandru Dobre, TradeVille: Am crezut în piaţa de capital românească atunci când abia se forma, aşa că istoria noastră se suprapune aproape perfect cu cea a Ziarului Financiar
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TradeVille a mizat pe dezvoltarea pieţei de capital româneşti încă de la începuturile acesteia, iar după aderarea României la Uniunea Europeană şi-a consolidat poziţia prin investiţii în tranzacţii digitale, extinderea accesului clienţilor la bursele internaţionale, cât şi pe alinierea la normele europene şi promovarea educaţiei financiare, explică Alexandru Dobre, director general adjunct al casei de brokeraj.

Sursa: Zf Ro

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