ZF 28 de ani. 20 de ani de UE. Daniela Secară, CEO al BT Capital Partners, cel mai mare broker de la Bursa de Valori: Integrarea europeană a transformat piaţa de capital din România şi a schimbat ambiţiile industriei financiare. Următoarea etapă trebuie să însemne mai multă conectivitate regională

Integrarea României în structurile europene a contribuit semnificativ la modernizarea industriei financiare şi la diversificarea serviciilor oferite de intermediarii locali. În cazul BT Capital Partners, cel mari mare broker de la Bursa de Valori Bucureşti, dezvoltarea s-a reflectat în extinderea activităţii la nivel naţional şi internaţional, dar şi în implicarea în operaţiuni tot mai complexe, de la finanţări pentru emitenţi locali la tranzacţii pe pieţe externe, spune Daniela Secară, director general, BTCP.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗