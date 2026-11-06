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Economie

ZF 28 de ani. 20 de ani de UE. Horia Braun, CEO al Erste Asset Management: În cei 20 de ani de când suntem în UE, cele mai bune decizii pe care le-am luat au fost să credem în viitorul pieţei financiare din România, chiar şi în perioadele dificile

m Scris de marinela nicolae
ZF 28 de ani. 20 de ani de UE. Horia Braun, CEO al Erste Asset Management: În cei 20 de ani de când suntem în UE, cele mai bune decizii pe care le-am luat au fost să credem în viitorul pieţei financiare din România, chiar şi în perioadele dificile
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Dezvoltarea pieţei financiare din România a fost susţinută de încrederea şi implicarea constantă a celor care activează în domeniu, inclusiv în perioade marcate de crize economice, presiuni politice şi interes redus pentru investiţiile în piaţa de capital, spune Horia Braun, director general al Erste Asset Management.

Sursa: Zf Ro

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