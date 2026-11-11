ZF IT Generation. Robert Vija, GEOflux.ai: Dacă vinzi lenjerii de pat, nu are sens să te urmăreşti pe Claude, consumatorul tău e pe ChatGPT. Noi urmărim acum 8 modele AI, iar Claude e de 3 ori mai scump de urmărit. Ţintim 10.000 de euro venituri lunare recurente până în primăvară, iar apoi o rundă de 1-1,5 mil. euro

Start-up-ul GEOflux.ai, care a lansat la începutul acestui an o platformă ce monitorizează cum apar brandurile în răspunsurile modelelor de inteligenţă artificială, are acum integrate opt modele AI, de la trei la lansare, a introdus conturi gratuite fără limită de timp şi a depăşit 100 de utilizatori activi, o parte dintre ei în perioadă de test.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗