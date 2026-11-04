ZF Live. Alina Ştefan, Enexus, companie care a facturat peste 50 de milioane de euro pe partea de EPC şi are contracte care depăşesc 100 de milioane de euro: Proiectele de energie regenerabilă din România pot aduce randamente de 13-20%, peste cele din Turcia

Investţiile în parcuri fotovoltaice cu stocare din România pot aduce randamente de 13-20%, peste nivelul din Turcia, unde piaţa de energie regenerabilă este deja matură, afirmă Alina Ştefan, Chief Operating Officer al Enexus, companie EPC cu acţionari turci. Compania, înfiinţată în 2021, are peste 250 de MW finalizaţi, încă peste 200 de MW în construcţie şi alţi peste 200 de MW în curs de contractare, iar de anul viitor intenţionează să devină şi investitor în proiecte proprii.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗