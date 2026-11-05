ZF Live. Dan Prodan, CEO, Vienna Energy. Vienna Energy, compania municipalităţii Vienei care operează 28 de microhidrocentrale în România, are în lucru parcuri fotovoltaice de 85 MW, cu investiţii de aproape 50 mil. euro

Vienna Energy, companie care aparţine municipalităţii Vienei şi care este prezentă în România din 2008 cu 28 de microhidrocentrale, şi-a extins portofoliul către fotovoltaic şi stocare, iar în prezent are proiecte solare de 85 MW finalizate, contractate şi în construcţie, cu o valoare totală de aproape 50 mil. euro, afirmă Dan Prodan, CEO al companiei. Cel mai recent contract, semnat cu Simtel, vizează un parc fotovoltaic de 32 MW la intrarea în Alba Iulia, cu o valoare de 17,5 mil. euro plus TVA.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗