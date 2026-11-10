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Economie

Zi de meci pentru U-BT! Turk Telekom Ankara vine la Cluj

s Scris de sergiu crăciun(
Zi de meci pentru U-BT! Turk Telekom Ankara vine la Cluj
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U-Banca Transilvania încheie turul stagiunii actuale a BKT EuroCup pe teren propriu. Alb-negrii vor deschide runda a șaptea marți, 10 noiembrie, când vor primi vizita formației Turk Telekom Ankara. Partida din BTarena va începe de la ora 19:00.

Sursa: Monitorul Cluj

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