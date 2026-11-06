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Economie

Zi neagră pentru industria europeană de apărare! Rheinmetall s-a prăbușit la bursă, cu o scădere uriașă într-o singură zi

d Scris de daniel mihai dragomir
Zi neagră pentru industria europeană de apărare! Rheinmetall s-a prăbușit la bursă, cu o scădere uriașă într-o singură zi
Aosom
Acțiunile Rheinmetall au scăzut cu peste 17% într-o singură zi. Compania germană a redus pentru a doua oară estimările pentru 2026, pe fondul întârzierilor contractelor militare.

Sursa: Stiri Pe Surse

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