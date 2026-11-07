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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Zodia care are parte de noroc pe toate planurile în perioada 7-15 noiembrie. Oportunități neașteptate și câștiguri financiare

n Scris de narcis ghiurca
Zodia care are parte de noroc pe toate planurile în perioada 7-15 noiembrie. Oportunități neașteptate și câștiguri financiare
Aosom
În perioada 7-15 noiembrie, o zodie va avea parte de oportunități neașteptate, reușite și momente care îi pot schimba radical starea de spirit.

Sursa: Adevarul

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