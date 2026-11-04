Consiliul Județean Dolj derulează și în acest a programul „Eu la Muzeu”, dedicat elevilor din învățîmântul preuniversitar județean. Administrația județeană a demarat licitația pentru serviciile de transport necesare, planul autorităților vizând aducerea a câtorva mii de copii de la școlile din județ în vizită la Craiova. Aproximativ 200.000 de lei sunt alocați din bugetul județean […] The post 200.000 de lei pentru programul județean „Eu la muzeu” appeared first on Indiscret in Oltenia.

Sursa: Indiscret In Oltenia Citește mai departe la sursa originală ↗