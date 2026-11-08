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Educație

95 de probleme pentru viitorii directori de școli: bătăi, droguri, abandon, rezultate dezastruoase!

c Scris de carmen deaconu
95 de probleme pentru viitorii directori de școli: bătăi, droguri, abandon, rezultate dezastruoase!
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Inspectoratul Școlar Județean Iași a pus pe masă o listă care scoate la iveală problemele grave cu care se confruntă învățământul preuniversitar! Nu mai puțin de 95 de situații-problemă au fost pregătite pentru candidații care vor să ocupe funcțiile de director și director adjunct în școlile de stat. Documentul ISJ va constitui un reper pentru proba de interviu din cadrul concursului organizat în sesiunea august-decembrie 2026.

Sursa: Ziarul Evenimentul

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