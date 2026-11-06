Astăzi a fost inaugurată clădirea nouă a Liceului Natanael din Suceava, o investiție realizată 100% din fonduri private. La eveniment a fost prezent și viceprimarul Daniel Ungurian care a apreciat această investiție care în opinia sa va pune temelia unei societăți mai bune. ”Se spune că atunci când construiești o școală, construiești viitorul. Eu aș […] The post A fost inaugurată clădirea nouă a Liceului Natanael din Suceava realizată 100% din fonduri private. Viceprimarul Ungurian: ”Când construiești o școală în care educația se întâlnește cu credința și cu valorile morale pui temelia unei societăți mai bune” (foto) first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗