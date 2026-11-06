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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Educație

A fost inaugurată clădirea nouă a Liceului Natanael din Suceava realizată 100% din fonduri private. Viceprimarul Ungurian: ”Când construiești o școală în care educația se întâlnește cu credința și cu valorile morale pui temelia unei societăți mai bune” (foto)

s Scris de suceava news online
A fost inaugurată clădirea nouă a Liceului Natanael din Suceava realizată 100% din fonduri private. Viceprimarul Ungurian: ”Când construiești o școală în care educația se întâlnește cu credința și cu valorile morale pui temelia unei societăți mai bune” (foto)
Aosom
Astăzi a fost inaugurată clădirea nouă a Liceului Natanael din Suceava, o investiție realizată 100% din fonduri private. La eveniment a fost prezent și viceprimarul Daniel Ungurian care a apreciat această investiție care în opinia sa va pune temelia unei societăți mai bune. ”Se spune că atunci când construiești o școală, construiești viitorul. Eu aș […] The post A fost inaugurată clădirea nouă a Liceului Natanael din Suceava realizată 100% din fonduri private. Viceprimarul Ungurian: ”Când construiești o școală în care educația se întâlnește cu credința și cu valorile morale pui temelia unei societăți mai bune” (foto) first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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