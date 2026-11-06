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Educație

A fost prelungit termenul de alimentare a cardurilor pentru prima didactică. Când primesc profesorii banii.

s Scris de sergiu tămaș(
A fost prelungit termenul de alimentare a cardurilor pentru prima didactică. Când primesc profesorii banii.
Aosom
Termenul pentru încărcarea cardurilor pentru prima de carieră didactică a fost prelungit.

Sursa: Monitorul Cluj

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