Alianțe școlare europene și o nouă rețea de sprijin: Planul UE pentru reducerea decalajelor în educație

Statele membre ale Uniunii Europene şi-au propus ca până în 2030 ponderea elevilor de 15 ani cu rezultate slabe la citire, matematică şi ştiinţe să scadă sub 15 %, în contextul în care aproximativ o treime dintre elevii europeni de 15 ani şi circa jumătate dintre cei români nu ating nivelul minim de competenţă la citire şi matematică

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗