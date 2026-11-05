Apă Canal Sibiu S.A. a dat startul celei de-a patra ediții a campaniei de educare ecologică, informare și conștientizare adresată elevilor din ciclul gimnazial, derulată în cadrul „Proiectului regional de dez-voltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014-2020 – Etapa II”. Desfășurată în perioada octombrie – decembrie […] The post Apă Canal Sibiu S.A. derulează ediția a IV-a a campaniei de educație ecologică pentru elevii din județele Sibiu și Brașov appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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