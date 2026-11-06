Asociația Four Change lansează la Buzău proiectul „CUZA EduUp – Fii profesionistul de mâine”, pentru prevenirea abandonului școlar și sprijinirea a 500 de elevi

Cu o finanțare de peste 6,9 milioane de lei, proiectul reunește școlile, familiile și mediul economic pentru a răspunde nevoilor elevilor aflați în dificultate, a îmbunătăți rezultatele școlare și a crea oportunități de dezvoltare educațională și profesională. 500 de elevi din două unități de învățământ din Buzău vor beneficia de activitățile proiectului, dintre care cel […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗