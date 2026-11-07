Asociația EUROACTIV Suceava, împreună cu partenerii săi printre care se află și Inspectoratul Școlar Județean a dat startul înscrierilor și pregătirilor pentru unul dintre cele mai îndrăgite și prestigioase evenimente cultural-educative și umanitare din județul Suceava: Concursul Județean ”Colind de Crăciun”-ediția a XIV-acare va avea loc pe 12 decembrie 2026 la Auditorium ”Joseph Schmidt” al […] The post Au început înscrierile pentru Concursul Județean ”Colind de Crăciun”, ediția a-XIV-a first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗