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Educație

Au început înscrierile pentru Concursul Județean ”Colind de Crăciun”, ediția a-XIV-a

s Scris de suceava news online
Au început înscrierile pentru Concursul Județean ”Colind de Crăciun”, ediția a-XIV-a
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Asociația EUROACTIV Suceava, împreună cu partenerii săi printre care se află și Inspectoratul Școlar Județean a dat startul înscrierilor și pregătirilor pentru unul dintre cele mai îndrăgite și prestigioase evenimente cultural-educative și umanitare din județul Suceava: Concursul Județean ”Colind de Crăciun”-ediția a XIV-acare va avea loc pe 12 decembrie 2026 la Auditorium ”Joseph Schmidt” al […] The post Au început înscrierile pentru Concursul Județean ”Colind de Crăciun”, ediția a-XIV-a first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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