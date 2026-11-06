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Educație

Bătălie strânsă la șefia școlilor din Dolj: Cum s-au descurcat candidații din Craiova și din județ la susținerea planului managerial

v Scris de valentin tudor
Bătălie strânsă la șefia școlilor din Dolj: Cum s-au descurcat candidații din Craiova și din județ la susținerea planului managerial
Aosom
Inspectoratul Școlar Județean Dolj a finalizat evaluarea proiectelor manageriale din cadrul probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ din județ. Din cele 263 de candidaturi analizate în perioada 27 octombrie – 4 noiembrie 2026, 34 au obținut nota maximă 10.00. La polul opus, 18 candidaturi au fost […]

Sursa: Gazeta De Sud

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