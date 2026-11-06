Black Friday la Oratorica: 40% reducere la cursurile online de limbi străine pentru adulți

Dacă te gândești de ceva timp să începi un curs de limbă străină, oferta din noiembrie s-ar putea să te convingă. În perioada 1–30 noiembrie, Oratorica oferă 40% reducere la cursurile online de limbi străine pentru adulți, pentru toate limbile disponibile, nivelurile de la A1 la C1.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗