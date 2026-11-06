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Educație

Black Friday la Oratorica: 40% reducere la cursurile online de limbi străine pentru adulți

r Scris de ringier românia
Black Friday la Oratorica: 40% reducere la cursurile online de limbi străine pentru adulți
Aosom
Dacă te gândești de ceva timp să începi un curs de limbă străină, oferta din noiembrie s-ar putea să te convingă. În perioada 1–30 noiembrie, Oratorica oferă 40% reducere la cursurile online de limbi străine pentru adulți, pentru toate limbile disponibile, nivelurile de la A1 la C1.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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