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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Educație

British Council vrea să reia cursurile de engleză la Iași

c Scris de clara dima
British Council vrea să reia cursurile de engleză la Iași
Aosom
Instituția britanică își propune să readucă la Iași cursurile de limba engleză, pe fondul interesului tot mai mare pentru certificările internaționale

Sursa: Ziarul Evenimentul

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