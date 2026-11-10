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Educație

Candidați respinși cu punctaje de 1,60 și 2,66, la concursul pentru șefia școlilor din Iași!

c Scris de carmen deaconu
Candidați respinși cu punctaje de 1,60 și 2,66, la concursul pentru șefia școlilor din Iași!
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* o candidată a primit nota 2,66 pentru două funcții de director, la Școala Gimnazială din Butea și la Școala Gimnazială din Șcheia, fiind declarată respinsă în ambele cazuri * un alt candidat, pentru conducerea Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară din Țibana, a obținut doar 3,56 și a fost, de asemenea, respins * respins a fost și candidatul pentru funcțiile de director și director adjunct la Școala Gimnazială Lespezi, care a obținut nota 3,88 în ambele cazuri!

Sursa: Ziarul Evenimentul

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