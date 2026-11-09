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Educație

Cariera didactică - orizont de leadership real: 2031. Un proiect strategic, al cărui timp i-a venit. Chiar acum DOCUMENT

m Scris de marian staș
Cariera didactică - orizont de leadership real: 2031. Un proiect strategic, al cărui timp i-a venit. Chiar acum DOCUMENT
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Un nou proiect de reformă a Educației propune regândirea carierei profesorilor, a traseelor de evoluție profesională și a salarizării acestora până în 2031.

Sursa: Adevarul

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