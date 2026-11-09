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Educație

Cât costă să faci facultatea la Cluj? La prețurile astea nu e de mirare că mulți abandonează studiile superioare

v Scris de vasile manu
Cât costă să faci facultatea la Cluj? La prețurile astea nu e de mirare că mulți abandonează studiile superioare
Aosom
Cât costă să faci facultatea la Cluj? La prețurile astea nu e de mirare că mulți abandonează studiile superioare

Sursa: Foaia Transilvana

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