Ce așteptări au profesorii de la noii miniștrii ai Educației. Sindicatele vor salarii la nivelul celor din Sănătate, modificarea normei didactice și plata integrală a orelor suplimentare

Salarii mai mari, revenirea asupra măsurilor de austeritate din Legea Bolojan, clase mai puțin aglomerate, măsuri ferme împotriva violenței școlare și reducerea birocrației. Acestea sunt câteva dintre solicitările pe care reprezentanții celor trei federații sindicale din învățământ le-au prezentat noii conduceri a Ministerului Educației, în cadrul unei întâlniri desfășurate marți, 3 noiembrie. Profesorii au cerut inclusiv transferarea administrării burselor sociale către autoritățile locale, decontarea navetei și plata drepturilor salariale restante.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗