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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Educație

Ce merita sa afli inainte de a alege un club sportiv

s Scris de succes
Ce merita sa afli inainte de a alege un club sportiv
Aosom
Inainte sa isi inscrie copilul la un sport, parintii trec printr-o lista de intrebari pe care o au toti, dar pe care putini o pun in intregime. De obicei se intreaba de pret si de orar, apoi se opresc, iar lucrurile care conteaza cu adevarat raman nespuse pana apar ca probleme, trei luni mai tarziu. […] The post Ce merita sa afli inainte de a alege un club sportiv first appeared on BĂNĂȚEANUL.

Sursa: Bănățeanul | Un Ziar Vechi Pentru Timpuri Noi

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