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Educație

Ce se întâmplă în creierul tău după o singură lecție de vioară: Ce au descoperit cercetătorii

a Scris de alecsandru ionescu
Ce se întâmplă în creierul tău după o singură lecție de vioară: Ce au descoperit cercetătorii
Aosom
Ce se întâmplă în creier atunci când înveți să cânți la un instrument? Cercetătorii britanici au încercat să afle răspunsul monitorizând activitatea cerebrală a 22 de începători înainte și după o lecție de vioară

Sursa: Stiri Pe Surse

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