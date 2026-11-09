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Educație

Centrul de Excelență, analfabetismul funcțional și abandonul lecturii. Prof. dr. Mihaela Daniela Cîrstea, la DC Edu

l Scris de loredana iriciuc
Centrul de Excelență, analfabetismul funcțional și abandonul lecturii. Prof. dr. Mihaela Daniela Cîrstea, la DC Edu
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Cum îi susținem pe elevii capabili de performanță? De ce se pierde bucuria lecturii în fața ecranelor și cum putem schimba această stare de fapt? Ce soluții avem în fața analfabetismului funcțional și cum ar...

Sursa: Dcnews

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