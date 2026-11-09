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Educație

Centrul de Excelență din București, sprijin gratuit pentru elevii care vor performanță. Ce discipline pot studia

t Scris de tiberiu vasile
Centrul de Excelență din București, sprijin gratuit pentru elevii care vor performanță. Ce discipline pot studia
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Centrul Municipiului București pentru Excelență oferă cursuri gratuite elevilot din clasele V-XII, inclusiv la discipline care nu se regăsesc în programa școlară.

Sursa: Dcnews

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