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Educație

Cercetătorii cred că mai multă educație ar putea reduce riscul apariției demenței

d Scris de daniela moise
Cercetătorii cred că mai multă educație ar putea reduce riscul apariției demenței
Aosom
Un an suplimentar de educație ar putea reduce riscul de a dezvolta demență la vârsta înaintată, inclusiv în cazul persoanelor cu predispoziție genetică, arată un studiu publicat în revista științifică Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), scrie Mediafax. Cercetătorii au analizat efectele unei reforme educaționale introduse în Marea Britanie în anii 1970 și […]

Sursa: Gazeta De Sud

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