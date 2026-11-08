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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Educație

Cinci medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori. Doi elevi au câștigat aurul

m Scris de maria ţaga
Cinci medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori. Doi elevi au câștigat aurul
Aosom
Elevii români au obținut cinci medalii la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori 2026, desfășurată în Thailanda.

Sursa: Adevarul

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