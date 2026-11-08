Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor, este unul dintre politicienii români cu experiență atât în administrația națională, cât și în instituțiile europene. Fost europarlamentar, deputat, senator și ministru al Transporturilor, Nazare a ocupat de mai multe ori portofoliul Finanțelor și a fost vehiculat, în 2026, inclusiv pentru funcția de prim-ministru al României. Născut la 25 […] The post Cine este Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Studii în Germania, experiență europeană și peste 20 de ani în administrație și politică first appeared on BĂNĂȚEANUL.

Sursa: Bănățeanul | Un Ziar Vechi Pentru Timpuri Noi Citește mai departe la sursa originală ↗