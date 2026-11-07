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Educație

Cine primește burse școlare în acest an și cine pierde banii. Condiția care îi pune pe mulți elevi în dificultate

a Scris de alina mitran
Cine primește burse școlare în acest an și cine pierde banii. Condiția care îi pune pe mulți elevi în dificultate
Aosom
Elevii primesc în noiembrie primele burse din acest an școlar, pentru lunile septembrie și octombrie. Unii au pierdut însă deja banii pentru o lună, după ce au acumulat 10 absențe nemotivate, în timp ce alții nu s-au calificat din cauza condițiilor de acordare.

Sursa: Adevarul

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