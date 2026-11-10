Elevii din Cisnădie au participat la plantarea de flori în spațiile publice ale orașului, în cadrul proiectului „Cisnădia înflorește prin noi”, unul dintre cele 14 proiecte selectate în 2026 prin programul de bugetare participativă al Primăriei Cisnădie. Inițiativa a fost propusă de localnici și aleasă prin votul comunității, iar implementarea a început cu implicarea elevilor. […] The post CISNĂDIE: Elevii au plantat flori în oraș, printr-un proiect ales de localnici, prin bugetare participativă appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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