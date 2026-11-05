Cum a ajuns fiul lui Marcel Ciolacu asistent universitar în anul 2 de rezidențiat la „Matei Balș”. Medic rezident: „Este absolut incredibil cât de repede și cât de ușor”

Fiul fostului premier Marcel Ciolacu a ajuns asistent universitar la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Bucureşti, după ce cererea acestuia de detașare de la Târgu Mureș în Capitală a fost aprobată de Alexandru Rafila, scrie joi publicația de investigație Snoop. Snoop a arătat că, la examenul de rezidențiat din noiembrie 2024, Filip …

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