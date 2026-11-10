De ce nu funcționează integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale în școli? Un specialist explică unde greșesc profesorii, părinții și sistemul

Un copil cu cerințe educaționale speciale nu are nevoie doar de un loc garantat într-o școală de masă, ci și de profesori care să-i înțeleagă dificultățile, de predare adaptată și de sprijin constant. În practică, specialiștii sunt insuficienți, colaborarea din școală poate fi tensionată, iar familiile și profesorii ajung să caute soluții cu resurse limitate. …

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