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Educație

De la anatomie la analiza medicamentelor: elevii de la „Doamna Stanca” au vizitat UMF Timișoara

a Scris de adrian feher
De la anatomie la analiza medicamentelor: elevii de la „Doamna Stanca” au vizitat UMF Timișoara
Aosom
Cum se studiază anatomia într-o sală de disecție și ce se întâmplă cu chinina când este expusă la lumină ultravioletă? Elevii Colegiului Național „Doamna Stanca” din Satu Mare au descoperit răspunsurile în timpul unei vizite la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, desf...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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