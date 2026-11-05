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Educație

De Ziua Limbii Romani, experții îi dezbat la Consiliul Europei viitorul: Cum poate fi păstrată și dezvoltată limba romani? Soluții pentru educație, identitate și transmiterea către generațiile viitoare

i Scris de iulia horovei
De Ziua Limbii Romani, experții îi dezbat la Consiliul Europei viitorul: Cum poate fi păstrată și dezvoltată limba romani? Soluții pentru educație, identitate și transmiterea către generațiile viitoare
Aosom
Cu ocazia Zilei Internaționale a Limbii Romani, Palatul Europei din Strasbourg găzduiește cea de-a șaptea Conferință Internațională cu tema „Protejarea limbii romani” (Safeguarding Romani Language), un eveniment de refer

Sursa: Dcnews

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